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Город (Москва и область)     06.10.2021 09:50

Только 22% москвичей сдали практическую часть экзамена на права с первого раза - ГИБДД

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Теги:  ГИБДД  водительские права  экзамены  анализ 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Московская ГИБДД провела анализ сдачи экзаменов на получение водительских прав с начала 2021 года, сообщается в официальном telegram-канале столичного ГИБДД.

С начала текущего года в Москве проведено около 389 тысяч экзаменов на получение водительских прав.

Теоретическую часть экзамена с первого раза сдали 70 302 человека или 42% от всех сдававших экзамены. Практическую часть экзамена с первого раза сдали 49 589 человек - 22% экзаменующихся.

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Теги: 
ГИБДД  водительские права  экзамены  анализ 

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