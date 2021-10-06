Только 22% москвичей сдали практическую часть экзамена на права с первого раза - ГИБДД

6 октября. Mossovetinfo.ru – Московская ГИБДД провела анализ сдачи экзаменов на получение водительских прав с начала 2021 года, сообщается в официальном telegram-канале столичного ГИБДД.



С начала текущего года в Москве проведено около 389 тысяч экзаменов на получение водительских прав.



Теоретическую часть экзамена с первого раза сдали 70 302 человека или 42% от всех сдававших экзамены. Практическую часть экзамена с первого раза сдали 49 589 человек - 22% экзаменующихся.