Только в одну сторону на Кольцевой линии метро будут ездить поезда до 7 января

2 января, Mossovetinfo.ru - С 2 по 7 января для обновления инфраструктуры изменена схема движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена, поезда на будут поочередно ходить только в одну сторону, - сообщают в горадминистации.



«2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, 5-7 января поезда будут ходить по часовой стрелке», - говорится в сообщении. Все станции Кольцевой линии будут открыты для входа и выхода пассажиров, пересадок.