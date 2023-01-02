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Город (Москва и область)     02.01.2023 14:39

Только в одну сторону на Кольцевой линии метро будут ездить поезда до 7 января

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Теги:  Москва  метро  кольцевая линия  движение  временный график 

2 января, Mossovetinfo.ru - С 2 по 7 января для обновления инфраструктуры изменена схема движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена, поезда на будут поочередно ходить только в одну сторону, - сообщают в горадминистации.

«2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, 5-7 января поезда будут ходить по часовой стрелке», - говорится в сообщении. Все станции Кольцевой линии будут открыты для входа и выхода пассажиров, пересадок.

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Теги: 
Москва  метро  кольцевая линия  движение  временный график 

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