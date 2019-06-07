7 июня. Mossovetinfo.ru – Тоннели второго участка Некрасовской линии метро готовы на 95%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, уже пройдено 6,5 километра из запланированных 7,2 километра. При проходке впервые в истории строительства метров Москве использовались проходческие щиты диаметром 10 метров. Один щит уже завершил работу, второй проходит последний отрезок пути между станциями «Стахановская» и «Нижегородская».
Второй участок Некрасовской линии метро улучшит транспортную доступность районов Рязанский и Нижегородский, а также разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию метро. Открытие второго участка Некрасовской линии метро запланировано на конец 2019 года.
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