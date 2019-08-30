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Город (Москва и область)     30.08.2019 15:39

Торги по продаже здания гостиницы «Пекин» в Москве не состоятся

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Теги:  гостиница "Пекин"  торги  аукцион  объекты культурного наследия  отмена торгов 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Торги по продаже здания московской гостиницы «Пекин» не состоятся, аукцион по продаже здания отменен в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Единой электронной торговой площадки.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже гостиницы «Пекин» пройдет 2 сентября. Здание было выставлено на торги со стартовой ценой 2,6 миллиарда рублей.

Здание гостиницы «Пекин» было построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина и является объектом культурного наследия.

Компания «Галс-Девелопмент Группа ВТБ» пытается продать здание с 2016 года, ранее стало известно, что в начале года сорвалась сделка по продаже здания китайским инвесторам.


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Карта места

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Теги: 
гостиница "Пекин"  торги  аукцион  объекты культурного наследия  отмена торгов 

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