30 августа. Mossovetinfo.ru – Торги по продаже здания московской гостиницы «Пекин» не состоятся, аукцион по продаже здания отменен в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Единой электронной торговой площадки.
Ранее сообщалось, что аукцион по продаже гостиницы «Пекин» пройдет 2 сентября. Здание было выставлено на торги со стартовой ценой 2,6 миллиарда рублей.
Здание гостиницы «Пекин» было построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина и является объектом культурного наследия.
Компания «Галс-Девелопмент Группа ВТБ» пытается продать здание с 2016 года, ранее стало известно, что в начале года сорвалась сделка по продаже здания китайским инвесторам.
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