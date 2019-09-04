4 сентября. Mossovetinfo.ru – В сентябре подмосковное ГИБДД намерено провести на дорогах Московской области тотальные проверки водителей, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по городу Серпухов.



Сообщается, что 3 5, 10, 19 и 24 сентября инспекторы будут проверять наличие детских кресел у водителей при перевозке малолетних пассажиров в самом Серпухове, а 6, 13, 20 и 27 сентября рейд «Детское кресло» пройдет во всех южных районах Подмосковья.



Кроме того, 7, 14, 21 и 28 сентября на юне Московской области, в том числе на федеральной трассе М2 «Крым» будет проведена операция «Нетрезвый водитель».