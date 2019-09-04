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Город (Москва и область)
04.09.2019, 14:16
Большой спортивный праздник пройдет в Лужниках в День города
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Большой спортивный праздник «День города в «Лужниках» пройдет на территории спорткомплекса «Лужники» 7 сентября, сообщает портал mos.ru. Посетители праздника смо...
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Город (Москва и область)
04.09.2019, 13:23
Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму не согласовано на 35 избирательных участках
4 сентября. Mossovetinfo.ru – На 35 избирательных участках в Москве, которые расположены на территориях воинских частей, не согласовано видеонаблюдение, сообщает Общественный штаб по наблюдению за ...
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Город (Москва и область)
04.09.2019, 13:08
Тотальные проверки водителей пройдут на дорогах Подмосковья в сентябре
4 сентября. Mossovetinfo.ru – В сентябре подмосковное ГИБДД намерено провести на дорогах Московской области тотальные проверки водителей, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по городу Серпухов. ...