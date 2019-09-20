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Город (Москва и область)     20.09.2019 11:34

ТПУ «Рязанская» достроят в 2020 году

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Теги:  строительство  ТПУ  ТПУ «Рязанская» 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство крупнейшего в Москве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» должно быть завершено в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на директора по ТПУ ООО «Мосинжинвест» (дочерняя компания АО «Мосинжпроект») Антона Татарчука.

По словам Татарчука, ТПУ «Рязанская» является одним из самых сложных проектов. Он будет объединять станцию МЦК «Нижегородская», две станции метро Некрасовской и Большой Кольцевой линии, а также железнодорожную платформу Карачарово.

В дальнейшем планируется, что станция Карачарово станет стартовой точкой высокоскоростной магистрали «Москва – Казань».

В составе ТПУ также появятся торговый центр, апартаменты, офисный центр, центр госуслуг «Мои документы», паркинг и перехватывающие парковки. По прогнозам, после введения в строй всех объектов, ТПУ «Рязанская» будут пользоваться до 400 тысяч пассажиров в сутки.


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Теги: 
строительство  ТПУ  ТПУ «Рязанская» 

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