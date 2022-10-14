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Город (Москва и область)     14.10.2022 18:45

Трамваи не будут ходить по выходным до Белорусского вокзала и станции метро «Новослободская» с 15 октября

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Теги:  трамвай  Белорусский вокзал  Новослободская 

14 октября, Mossovetinfo.ru - Трамваи не будут ходить по выходным до Белорусского вокзала и станции метро «Новослободская» с 15 октября, трамваи №7 временно будут ходить от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до ул. Каланчевская, а трамвай №50 работать не будет, сообщает Депртанс.

"Временные маршруты трамваев: № 7 — от метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы № 50 — не работают. Вместо трамваев пользуйтесь метро и автобусами: № 09 — от Белорусского вокзала до остановки «МИИТ»; № с510 — от Рижского вокзала через МИИТ с продлением по трамвайной линии до метро «Новослободская»; № м5, м53 — у Олимпийского проспекта, улицы Дурова и Самотечных переулков", — говорится в сообщении.

Изменения связаны с проведением ремонта путей на улице Гиляровского, работы будут проводить по выходным.

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Теги: 
трамвай  Белорусский вокзал  Новослободская 

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