Трамваи не будут ходить по выходным до Белорусского вокзала и станции метро «Новослободская» с 15 октября

14 октября, Mossovetinfo.ru - Трамваи не будут ходить по выходным до Белорусского вокзала и станции метро «Новослободская» с 15 октября, трамваи №7 временно будут ходить от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до ул. Каланчевская, а трамвай №50 работать не будет, сообщает Депртанс.



"Временные маршруты трамваев: № 7 — от метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы № 50 — не работают. Вместо трамваев пользуйтесь метро и автобусами: № 09 — от Белорусского вокзала до остановки «МИИТ»; № с510 — от Рижского вокзала через МИИТ с продлением по трамвайной линии до метро «Новослободская»; № м5, м53 — у Олимпийского проспекта, улицы Дурова и Самотечных переулков", — говорится в сообщении.



Изменения связаны с проведением ремонта путей на улице Гиляровского, работы будут проводить по выходным.