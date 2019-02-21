21 февраля. Mossovetinfo.ru – Транспортный комплекс Москвы готов к увеличению пассажиропотока в связи с непогодой, сообщается в официальном микроблоге транспортного комплекса в Twitter.



Сообщается, что в случае необходимости на линии будут выведены дополнительные автобусы. К увеличению пассажиропотока готов и московский метрополитен.



Ранее сообщалось, что в четверг, 21 февраля в Москве ожидается снегопад, гололедица и ветер, порывы которого могут составить до 18 метров в секунду. В связи с этим департамент транспорта Москвы и столичное ГИБДД призвали москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.