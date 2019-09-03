3 сентября. Mossovetinfo.ru – Три горнолыжные трассы, лыжный трамплин и трамплин для фристайла и сноуборда будут построены в спортивном кластере «Воробьевы горы» до конца 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, новый центр развития лыжного спорта будет обеспечен установкой для выработки искусственного снега, освещением трасс и бугельной канатной дорогой. Трамплины будут соответствовать нормам Международной федерации лыжного спорта, что позволит проводить на них международные соревнования.
Тренироваться на горнолыжных спусках смогут как профессиональные спортсмены, так и любители, трамплины будут предназначены только для профессиональных спортсменов.
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