6 сентября. Mossovetinfo.ru – Три новые пересадки появятся на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии насчитывается семь станций с пересадками на другие линии. После открытия Большой Кольцевой линии метро, появятся переходы со станций «Марьина роща» и «Печатники» салатовой ветки на станции «Шереметьевская» и «Печатники» БКЛ. Кроме того, со станции «Достоевская» появится переход на строящуюся станцию «Суворовская» Кольцевой линии.



Помимо новых пересадок на другие линии метро, после открытия северного вестибюля станции «Окружная» с Люблинско-Дмитровской линии появится возможность перехода по принципу «сухие ноги» на одноименную станцию МЦК.



В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии метро насчитывается 23 станции. До 2023 года на линии будут открыты три новые станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».