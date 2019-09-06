6 сентября. Mossovetinfo.ru – Три новые пересадки появятся на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии насчитывается семь станций с пересадками на другие линии. После открытия Большой Кольцевой линии метро, появятся переходы со станций «Марьина роща» и «Печатники» салатовой ветки на станции «Шереметьевская» и «Печатники» БКЛ. Кроме того, со станции «Достоевская» появится переход на строящуюся станцию «Суворовская» Кольцевой линии.
Помимо новых пересадок на другие линии метро, после открытия северного вестибюля станции «Окружная» с Люблинско-Дмитровской линии появится возможность перехода по принципу «сухие ноги» на одноименную станцию МЦК.
В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии метро насчитывается 23 станции. До 2023 года на линии будут открыты три новые станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».
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