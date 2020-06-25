25 июня. Mossovetinfo.ru – На природных территориях Москвы созданы три «сада здоровья», в которых горожане могут отдохнуть и заняться спортом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



В Бирюлевском дендропарке создан «Сад здоровья и активного долголетия», в ландшафтном заказнике «Тропаревский» появился парк «Седьмое чувство», в природном заказнике «Долина реки Сетунь» открылась «Садово-парковая территория».



В каждом парке есть разные зоны как для активного, так и для тихого отдыха – беседки, лавочки, детские и спортивные площадки, места для проведения мастер-классов и открытых уроков. Кроме того, созданы прогулочные маршруты, обустроены кормушки для птиц.



Бирюков отметил, что особенностью «садов здоровья» является особый целебный воздух. Деревья и кустарники в них высаживали с учетом их фитонцидных свойств, также в них высажены пряно-ароматические травы.