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Город (Москва и область)     25.06.2020 12:44

Три «Сада здоровья» появились на природных территориях Москвы

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Теги:  парки  сады здоровья  отдых 

25 июня. Mossovetinfo.ru – На природных территориях Москвы созданы три «сада здоровья», в которых горожане могут отдохнуть и заняться спортом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Бирюлевском дендропарке создан «Сад здоровья и активного долголетия», в ландшафтном заказнике «Тропаревский» появился парк «Седьмое чувство», в природном заказнике «Долина реки Сетунь» открылась «Садово-парковая территория».

В каждом парке есть разные зоны как для активного, так и для тихого отдыха – беседки, лавочки, детские и спортивные площадки, места для проведения мастер-классов и открытых уроков. Кроме того, созданы прогулочные маршруты, обустроены кормушки для птиц.

Бирюков отметил, что особенностью «садов здоровья» является особый целебный воздух. Деревья и кустарники в них высаживали с учетом их фитонцидных свойств, также в них высажены пряно-ароматические травы.


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Карта места

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Теги: 
парки  сады здоровья  отдых 

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