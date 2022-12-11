Тропический дождь ожидается в Москве в понедельник 12 декабря - синоптик

11 декабря, Mossovetinfo.ru - До 60% от месячной нормы осадков, в том числе в виде тропического дождя, может выпасть в Москве в понедельник 12 декабря, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Ожидается, что 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.



«В понедельник достаем зонты - в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь. На столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков - от 23 до 33 мм интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60% от всей месячной нормы, из-за чего снежный покров сдуется почти в три раза», - рассказал Тишковец.



В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил что рекордное количество осадков может выпасть в Москве в понедельник, 12 декабря и может быть побит рекорд 1960 года.