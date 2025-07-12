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Город (Москва и область)     17.07.2025 07:49

Центр Москвы перекроют 19 июля, суббота, из-за спортивных фестивалей - схемы перекрытий

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Теги:  Садовое кольцо  закрыто  7 часов  фестиваль  19 июля  Олимпийская Москва  Большой фестиваль бега  меняются маршруты в центре Москвы  закрыто Садовое кольцо 

17 июля — Mossovetinfo.ru — 19 июля, суббота, в связи с проведением фестиваля «Олимпийская Москва» и фестиваля бега, длительные ограничения транспорта будут в центре столицы, в том числе на Садовом кольце, сообщают московские власти.

19 июля с 00:01 до 17:00 закроют движение по Садовому кольцу 19 июля с 0:35 до конца мероприятия меняются маршруты в центре Москвы.
Олимпийская Москва, 19 июля, , закрыто Садовое кольцо. отмена или изменение маршрутов транспорта

Олимпийская Москва, 19 июля, меняются маршруты в центре Москвы, закрыто Садовое кольцо
С 17 по 20 июля, в связи с подготовкой мероприятий, в районе Садового кольца изменится схема движения и будут отдельные ограничения на парковку транспорта.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

17 июля с 00:01 запретят парковку на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы).

18 июля с 00:01 до 23:59 и 20 июля с 00:01 до 06:00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца).

19 июля с 00:01 до 17:00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). В этот же день с 10:00 до 17:00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.

Большой фестиваль бега, Олимпийская Москва, 19 июля


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Теги: 
Садовое кольцо  закрыто  7 часов  фестиваль  19 июля  Олимпийская Москва  Большой фестиваль бега  меняются маршруты в центре Москвы  закрыто Садовое кольцо 

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