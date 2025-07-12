19 июля с 00:01 до 17:00 закроют движение по Садовому кольцу 19 июля с 0:35 до конца мероприятия меняются маршруты в центре Москвы.

17 июля — Mossovetinfo.ru — 19 июля, суббота, в связи с проведением фестиваля «Олимпийская Москва» и фестиваля бега, длительные ограничения транспорта будут в центре столицы, в том числе на Садовом кольце, сообщают московские власти.С 17 по 20 июля, в связи с подготовкой мероприятий, в районе Садового кольца изменится схема движения и будут отдельные ограничения на парковку транспорта.Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.17 июля с 00:01 запретят парковку на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы).18 июля с 00:01 до 23:59 и 20 июля с 00:01 до 06:00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца).19 июля с 00:01 до 17:00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). В этот же день с 10:00 до 17:00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.