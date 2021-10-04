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Город (Москва и область)     04.10.2021 11:30

Центр вакцинации от коронавируса открылся в ГУМе

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Теги:  коронавирус  вакцинация  COVID-19 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Центр вакцинации от коронавируса открылся в ГУМе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пункт сможет принимать до 5 тысяч пациентов в день», – сообщила вице-мэр.

Центр вакцинации от COVID-19 в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Центр в вакцинации в Гостином Дворе закрывается.

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Теги: 
коронавирус  вакцинация  COVID-19 

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