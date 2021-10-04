Центр вакцинации от коронавируса открылся в ГУМе

4 октября. Mossovetinfo.ru – Центр вакцинации от коронавируса открылся в ГУМе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.



Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пункт сможет принимать до 5 тысяч пациентов в день», – сообщила вице-мэр.



Центр вакцинации от COVID-19 в ГУМе будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Центр в вакцинации в Гостином Дворе закрывается.