27 декабря. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников некоторые улицы в центре Москвы станут пешеходными, перекрытие движения начнется с 28 декабря, сообщается на портале mos.ru.



С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года для проезда автомобилей закроют участок Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Моховой, участок Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы, участок улицы Охотный ряд от Моховой улицы до Театрального проезда, и участок Театрального проезда от улицы Охотный ряд до улицы Петровка.



Кроме того, в указанный период для автомобилистов будут закрыты Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.



С 31 декабря по 5 января на Тверской и Моховой улице, а также на улице Охотный ряд, будут проходить народные гулянья в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».



С 00:01 31 декабря до 23:59 5 января для движения транспорта закроют Театральный проезд на участке от улицы Петровка до улицы Рождественка, улицу Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда, Крапивенский и Рахмановский переулки, Неглинную улицу от Петровского бульвара до Рахамановского переулка, а также улицу Петровские линии.



Кроме того, с 08:00 31 декабря и до 23:00 8 января будут закрыты для транспорта улица Ильинка, а также Большой и Малый Черкасские переулки.