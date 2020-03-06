6 марта. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, в дневное время будет закрыто движение поездов по центральному участку МЦД-2 от станции Каланчевская до станции Курская, сообщается на официальном сайте ЦППК.



В период с 09:40 до 13:30 отменены все электропоезда от станции Рижская до станции Курская и от станции Курская до станции Каланчевская.



В указанный период от станции Калачевская электропоезда будут ходить только в сторону станции Рижская. От станции Курская поезда будут ходить только в сторону Подольска.



Закрытие участка вызвано работами по развитию путевой инфраструктуры, необходимыми для дальнейшей реализации проекта МЦД, в том числе для запуска маршрута МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный».