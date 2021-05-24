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Город (Москва и область)     24.05.2021 09:57

Центры госуслуг расширили список тем для видеоконсультаций

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Теги:  центры госуслуг  Мои документы  видеоконсультации 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Московские центры госуслуг расширили перечень тем, по которым москвичи могут получить видеоконсультации специалистов, сообщается на портале mos.ru.

Теперь можно получить консультации специалистов более чем о 200 услугах, доступных в центрах госуслуг, в том числе о регистрации недвижимости, оформлении парковочного разрешения, предоставлении доступа к личному кабинету на портале mos.ru, приватизации жилья и других.

В ходе онлайн-конференций консультации предоставляют сотрудники Управления Росреестра, Департамента городского имущества, Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Московского городского бюро технической инвентаризации, Комитета государственного строительного надзора, Главного архивного управления города Москвы, Росреестра, префектур административных округов Москвы, управ районов города, а также администрации поселения Московский и городского округа Троицк.

Для того, чтобы получить видеоконсультацию, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru в разделе «Услуги». Получить видеоконсультацию можно ежедневно с 09:00 до 20:00, видеконсультация длится не более 20 минут.

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Теги: 
центры госуслуг  Мои документы  видеоконсультации 

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