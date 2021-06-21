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Город (Москва и область)     21.06.2021 09:54

Центры «Мои документы» продолжают работать по предварительной записи

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Теги:  МФЦ  Мои документы  режим работы 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг «Мои документы» продолжают работать по предварительной записи, записаться на получение услуги можно через личный кабинет на портале mos.ru.

При этом, как ранее сообщалось, ряд услуг можно будет получить без предварительной записи. Кроме того, без предварительной записи любой услугой смогут воспользоваться те, кто уже сделал прививку от коронавируса.

Новый режим работы в центрах Госуслуг «Мои документы» был введен с 15 июня, когда в Москве были введены новые ограничения из-за коронавируса.

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Теги: 
МФЦ  Мои документы  режим работы 

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