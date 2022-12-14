 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     14.12.2022 07:15

Цены на жилье в Москве и области могут упасть до уровней 2020 года - IRN.RU

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  жилье  цены  снижение 

14 декабря, Mossovetinfo.ru - По прогнозу экспертов, цены на недвижимость в Московском регионе будут снижаться в течение следующих двух лет и могут упасть примерно на 30 процентов и вернуться к уровню 2020 года. Такую динамику предрекли специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», пишет РБК.

Часть этого роста рынок уже отыграл — за семь месяцев (с мая по ноябрь 2022 года) стоимость жилья в Москве снизилась на 6,7 процента. Сейчас стоимость жилья уже откатилась к значениям февраля 2022-го, отметил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По данным IRN.RU, пика подорожание квартир достигло в апреле — один квадратный метр стоил в среднем 271,8 тысячи рублей.

В 2023-м рынок может потерять еще 10-15 процентов — цены будут снижаться примерно на один процент в месяц. «Но это для адекватно оцененных объектов. Для тех объектов, что по-прежнему выставляются на рынок по максимальным ценам, снижение цен может быть больше», — уточнил специалист.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  жилье  цены  снижение 

Возврат к списку

Лента новостей

07:15 Город (Москва и область) Цены на жилье в Москве и области могут упасть до уровней 2020 года - IRN.RU

07:00 Мнения Слова Меркель о Минских соглашениях уничтожают доверие к политикам Европы - экс вице-канцлер Австрии

06:38 Город (Москва и область) Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня - РБК

09:41 Город (Москва и область) На 5,9% в ноябре снизилось количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве - Росреестр

17:35 Происшествия Суд приговорил муниципального депутата Тверского района Москвы Хараидзе к 4 годам колонии

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru