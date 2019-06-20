20 июня. Mossovetinfo.ru – Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка в Кремле перенесли с субботы 22 июня на воскресенье 23 июня, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.



Церемония проходит каждую субботу в теплое время года на Соборной площади московского Кремля.



Решение о переносе принято в связи с тем, что суббота выпала на 22 июня – День памяти и скорби.