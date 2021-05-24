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Город (Москва и область)     24.05.2021 08:55

Цифровую экосистему для самозанятых запустили в Москве

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Теги:  бизнес  самозанятые  поддержка 

24 мая. Mossovetinfo.ru — На сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запущена цифровая экосистема «Все о самозанятости от а до я», в которой собрана вся необходимая информация для самозанятых: меры поддержки, услуги и сервисы, а также обучающие программы.

Как сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, ежемесячно в Москве статус самозанятых получает более 25 тысяч человек, а всего в столице такой статус получили уже более 600 тысяч человек. В связи с этим возникла необходимость в создании экосистемы, которая поможет найти решения для открытия своего дела.

Проект «Все о самозанятости от а до я» выступает в качестве агрегатора обучающих программ, а также услуг и мер поддержки для начинающих бизнесменов. С помощью программы можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, получить решения для открытия своего дела, получить поддержку своего бизнеса, а также получить доступ к онлайн-продуктам, упрощающим ведение бизнеса.

Для того чтобы пользоваться всеми инструментами цифровой экосистемы, необходимо зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru.

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Теги: 
бизнес  самозанятые  поддержка 

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