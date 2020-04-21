21 апреля. Mossovetinfo.ru – С 22 апреля в Москве начинает действовать система автоматической проверки цифровых пропусков.
Цифровые пропуска введены в Москве и Московской области с 15 апреля. Они необходимы для поездок по городу на автомобиле или на общественном транспорте.
При этом, для поездок на общественном транспорте к цифровому пропуску должна быть привязана электронная карта («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области), а для поездок на автомобиле к цифровому пропуску должен быть привязан госномер машины. Привязать «Тройку» к цифровому пропуску необходимо не менее, чем за 5 часов до поездки.
Ранее на Едином транспортном портале заработал сервис, позволяющий проверить привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску. На портале mos.ru можно проверить привязан ли к цифровому пропуску номер автомобиля.
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