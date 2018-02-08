ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 8 февраля 2018 года за заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) № 139 ЦИК России предупредил главу Мособлизбиркома Ирину Коновалову о возможности выражения ей недоверия в связи с решением провести 18 марта «школьный референдум», а также признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума» в день выборов президента России 18 марта2018 года. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Заседание транслировалось в сети Интернет.



«Положении о проведении общерегионального онлайн-голосования «Школьный референдум» в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Московской области 18 марта 2018 года» было утверждено на заседании Избирательной комиссии Московской области 1 февраля 2018 года.



«Предупредить председателя избирательной комиссии Московской области Ирину Анатольевну Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны Центральной избирательной комиссии РФ», — постановил ЦИК. Постановления в ходе заседания зачитал член ЦИК Николай Левичев, докладывавший вопрос.



