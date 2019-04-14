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Город (Москва и область)     14.04.2019 14:12

ЦОДД: на дорогах Москвы 14 апреля возможен гололед

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Теги:  ЦОДД  погода 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть аккуратными на дорогах, предупредив о возможном гололеде на дорогах в воскресенье, 14 апреля.

В своем сообщении ЦОДД призывает водителей, которые уже успели сменить зимнюю резину никуда не ездить, а других водителей – соблюдать дистанцию.


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Теги: 
ЦОДД  погода 

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