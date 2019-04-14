14 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть аккуратными на дорогах, предупредив о возможном гололеде на дорогах в воскресенье, 14 апреля.
В своем сообщении ЦОДД призывает водителей, которые уже успели сменить зимнюю резину никуда не ездить, а других водителей – соблюдать дистанцию.
14:12 Город (Москва и область) ЦОДД: на дорогах Москвы 14 апреля возможен гололед
10:54 Происшествия Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог стать поджог
09:52 В России Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
16:58 Общество В городском субботнике в Москве 13 апреля приняли участие 1,5 млн человек
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»
09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные
09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели
08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва
22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации
14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы