14 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть аккуратными на дорогах, предупредив о возможном гололеде на дорогах в воскресенье, 14 апреля.



В своем сообщении ЦОДД призывает водителей, которые уже успели сменить зимнюю резину никуда не ездить, а других водителей – соблюдать дистанцию.