21 июня. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения напомнил москвичам о пятничных пробках и дал рекомендации в связи с жарой, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



В связи с загруженностью вылетных магистралей, водителям рекомендуют для поездок за город выбирать время после 20:00.



В случае плохого самочувствия из-за жары, водителям рекомендуют не садится за руль, кроме того, водителям рекомендуют обязательно брать с собой в поездку бутылку воды.