21 июня. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения напомнил москвичам о пятничных пробках и дал рекомендации в связи с жарой, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
В связи с загруженностью вылетных магистралей, водителям рекомендуют для поездок за город выбирать время после 20:00.
В случае плохого самочувствия из-за жары, водителям рекомендуют не садится за руль, кроме того, водителям рекомендуют обязательно брать с собой в поездку бутылку воды.
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