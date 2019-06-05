5 июня. Mossovetinfo.ru – Для поездок по городу 5 июня москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Сообщается, что в связи с переговорами на высшем уровне в Москве, на дорогах ожидаются затруднения, особенно в центральной части города.
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