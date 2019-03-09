9 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о сильном ветре в субботу, 9 марта, и напомнил о бесплатной парковке.



В ЦОДД посоветовали водителям не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами. Порывы ветра в Москве 9 марта могут достигать 17 метров в секунду.