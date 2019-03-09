Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     09.03.2019 12:30

ЦОДД предупредил о сильном ветре в Москве 9 марта и напомнил о бесплатной парковке

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковка  ЦОДД  погода  прогноз погоды 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о сильном ветре в субботу, 9 марта, и напомнил о бесплатной парковке.

В ЦОДД посоветовали водителям не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами. Порывы ветра в Москве 9 марта могут достигать 17 метров в секунду.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковка  ЦОДД  погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

12:43 Общество 9 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

12:30 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил о сильном ветре в Москве 9 марта и напомнил о бесплатной парковке

08:56 Происшествия Грузовик столкнулся с легковушкой на Ленинградском шоссе, два человека погибли

08:50 Происшествия Подросток умер в Москве после проведения стоматологических процедур

08:18 Город (Москва и область) «Московская масленица»: программа фестиваля на 9 марта

Актуальные материалы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru