Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.03.2019 13:48

ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦОДД  дороги  трафик  предупреждение 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Ситуация на московских дорогах становится все сложнее, в настоящее время загруженность дорог в Москве оценивается в 7 баллов и по прогнозам до вечера трафик останется очень плотным, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Осложнение связано с ухудшением погоды, в городе ожидается снегопад, из-за похолодания на дорогах образуется гололед. Кроме того, в преддверии Международного женского дня большие затруднения наблюдаются перед цветочными рынками и базами.

Москвичам рекомендуют для поездок по городу пользоваться общественным транспортом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦОДД  дороги  трафик  предупреждение 

Возврат к списку

Лента новостей

13:48 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в Москве

13:20 Город (Москва и область) Высота сугробов в Москве снизилась на 5 сантиметров

13:01 Общество Собянин: благодаря общественной палате многие вопросы Москвы решены конструктивно

12:25 Город (Москва и область) Расписание работу государственных и медицинских учреждений изменится с 8 по 10 марта

12:03 Город (Москва и область) Поезда по МЦК 8 марта будут курсировать по расписанию выходного дня

Актуальные материалы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru