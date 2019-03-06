6 марта. Mossovetinfo.ru – Ситуация на московских дорогах становится все сложнее, в настоящее время загруженность дорог в Москве оценивается в 7 баллов и по прогнозам до вечера трафик останется очень плотным, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Осложнение связано с ухудшением погоды, в городе ожидается снегопад, из-за похолодания на дорогах образуется гололед. Кроме того, в преддверии Международного женского дня большие затруднения наблюдаются перед цветочными рынками и базами.
Москвичам рекомендуют для поездок по городу пользоваться общественным транспортом.
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