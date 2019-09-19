19 сентября, Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил москвичей об осложнении дорожной ситуации с в период с 19 по 21 сентября, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



По прогнозам синоптиков, в ночные часы с 19 на 20 и с 20 на 21 сентября в Москве ожидаются заморозки. В связи с этим на дорогах может стать скользко и опасно.



Водителям рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности пользоваться метрополитеном.