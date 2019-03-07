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Город (Москва и область)     07.03.2019 10:56

ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в преддверии 8 марта

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Теги:  ЦОДД  дороги  предупреждение 

7 марта. Mossovetinfo.ru – В преддверии 8 марта дорожная ситуация в Москве осложнится, сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

Сообщается, что большое скопление автомобилей отмечается возле цветочных рынков, кроме того, в предпраздничные дни в Москве вообще увеличивается количество автомобилей и поездок.

Во второй половине дня ожидаются осложнения на вылетных магистралях, так как на праздничные дни многие уезжают за город.

В связи с этим ЦОДД рекомендует водителям в рабочее время пользоваться для поездок по Москве общественным транспортом, а для выезда за город выбирать время после вечернего часа пик – после 20:00.


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Теги: 
ЦОДД  дороги  предупреждение 

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