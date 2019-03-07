7 марта. Mossovetinfo.ru – В преддверии 8 марта дорожная ситуация в Москве осложнится, сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения.



Сообщается, что большое скопление автомобилей отмечается возле цветочных рынков, кроме того, в предпраздничные дни в Москве вообще увеличивается количество автомобилей и поездок.



Во второй половине дня ожидаются осложнения на вылетных магистралях, так как на праздничные дни многие уезжают за город.



В связи с этим ЦОДД рекомендует водителям в рабочее время пользоваться для поездок по Москве общественным транспортом, а для выезда за город выбирать время после вечернего часа пик – после 20:00.