7 марта. Mossovetinfo.ru – В преддверии 8 марта дорожная ситуация в Москве осложнится, сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения.
Сообщается, что большое скопление автомобилей отмечается возле цветочных рынков, кроме того, в предпраздничные дни в Москве вообще увеличивается количество автомобилей и поездок.
Во второй половине дня ожидаются осложнения на вылетных магистралях, так как на праздничные дни многие уезжают за город.
В связи с этим ЦОДД рекомендует водителям в рабочее время пользоваться для поездок по Москве общественным транспортом, а для выезда за город выбирать время после вечернего часа пик – после 20:00.
10:56 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в преддверии 8 марта
10:49 Происшествия Задержан мужчина, ранивший ножом сотрудника службы безопасности метро
10:04 Город (Москва и область) Участок новой линии метро соединит станции «ЗИЛ» МЦК и «Кленовый бульвар» БКЛ
09:45 Происшествия Двое американских граждан задержаны в Новороссийске
09:04 Город (Москва и область) В парках Москвы 8 марта женщинам подарят тюльпаны
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней