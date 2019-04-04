4 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил об осложнении дорожной обстановки в Москве, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



Сообщается, что в связи с международными визитами высокого уровня и вводом ограничений движения на востоке Москвы, загруженность столичных дорог может достичь 7-8 баллов. Москвичам рекомендуют пользоваться для поездок по городу метрополитеном, так как поездка на автомобиле может занять много времени.