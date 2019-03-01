1 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей о похолодании, мокром снеге и гололеде, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



Кроме того, в Москве до вечера сохранится сильный ветер. Ранее ЦОДД рекомендовал водителем не парковать машины под деревьями и возле широкоформатных рекламных конструкций, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Кроме того, москвичам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.