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Город (Москва и область)     01.03.2019 15:39

ЦОДД предупредил водителей о снегопаде и гололеде

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Теги:  ЦОДД  предупреждение 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей о похолодании, мокром снеге и гололеде, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

Кроме того, в Москве до вечера сохранится сильный ветер. Ранее ЦОДД рекомендовал водителем не парковать машины под деревьями и возле широкоформатных рекламных конструкций, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Кроме того, москвичам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.


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Теги: 
ЦОДД  предупреждение 

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