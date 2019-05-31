31 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил москвичей об осложнениях на дорогах во второй половине дня в пятницу, 31 мая, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



Осложнения вызваны ненастной погодой, а также вечерним массовым выездом москвичей на дачи. По прогнозам, вечерний час пик начнется раньше обычного, а закончится позднее.



Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, пользоваться для поездок в город общественным транспортом, а для выезда из города тщательно планировать маршруты.