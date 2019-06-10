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Город (Москва и область)     10.06.2019 12:25

ЦОДД призвал к осторожности на дорогах из-за дождя и ветра

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Теги:  ЦОДД  погода  предупреждение 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения призвал московских водителей быть осторожнее на дорогах в связи с прогнозируемыми грозовыми дождями и сильным порывистым ветром, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность во время движения и при парковке.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 июня, в Москве ожидаются грозовые дожди, возможно с градом, а также сильный, порывистый ветер.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  погода  предупреждение 

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