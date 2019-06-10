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Город (Москва и область)
10.06.2019, 12:34
Строительство эстакады, которая свяжет СВХ с Ярославским шоссе, начнется до конца года
10 июня. Mossovetinfo.ru – Строительство эстакады для съезда с Северо-Восточной хорды на Ярославское шоссе планируется начать до конца года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. ...
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Город (Москва и область)
10.06.2019, 12:25
ЦОДД призвал к осторожности на дорогах из-за дождя и ветра
10 июня. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения призвал московских водителей быть осторожнее на дорогах в связи с прогнозируемыми грозовыми дождями и сильным порывистым ветром, пред...
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Город (Москва и область)
10.06.2019, 11:42
Расселение дома по программе реновации началось в Южном Медведково
10 июня. Mossovetinfo.ru – В Южном Медведково началось расселение дома в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы. Девятиэтажный ...