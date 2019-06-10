10 июня. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения призвал московских водителей быть осторожнее на дорогах в связи с прогнозируемыми грозовыми дождями и сильным порывистым ветром, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



Водителям рекомендуют соблюдать осторожность во время движения и при парковке.



По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 июня, в Москве ожидаются грозовые дожди, возможно с градом, а также сильный, порывистый ветер.