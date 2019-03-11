11 марта. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег, выпавший в Москве привел к образованию наледи на дорогах, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Сообщается, что на дорогах образовалась наледь и снежная каша, в связи с этим водителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать дистанцию. Кроме того, для поездок по городу москвичам рекомендовано пользоваться метрополитеном.
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