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Город (Москва и область)     11.03.2019 10:04

ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро

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Теги:  ЦОДД  предупреждение 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег, выпавший в Москве привел к образованию наледи на дорогах, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Сообщается, что на дорогах образовалась наледь и снежная каша, в связи с этим водителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать дистанцию. Кроме того, для поездок по городу москвичам рекомендовано пользоваться метрополитеном.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  предупреждение 

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