11 марта. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег, выпавший в Москве привел к образованию наледи на дорогах, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Сообщается, что на дорогах образовалась наледь и снежная каша, в связи с этим водителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать дистанцию. Кроме того, для поездок по городу москвичам рекомендовано пользоваться метрополитеном.