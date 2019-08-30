30 августа. Mossovetinfo.ru – В Центре организации дорожного движения пройдет внутреннее разбирательство по поводу несанкционированного введения на одном из участков МКАД ограничения скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦОДД Александра Евсина.
Ранее в интернете появилась информация, что на одном из участков МКАД установили знак об ограничении скорости в 80 километров в час, и стали штрафовать водителей за превышение скорости, в то время, как на МКАД действует ограничение скорости в 100 километров в час.
По словам Евсина, введение нового ограничения является «грубейшей ошибкой проектирования». Эта ошибка была совершена в попытках снизить аварийность, после того, как на данном участке произошел ряд ДТП.
Евсин отметил, что ограничение скорости было введено без необходимых внутренних процедур ЦОДД, поэтому глава организации Вадим Юрьев назначил по данному факту внутреннее разбирательство. Евсин также заявил, что будет добиваться отмены введенного ограничения.
Кроме того, Евсин подчеркнул, что вместо введения подобных непродуманных ограничений, необходимо обратить внимание на реальные причины аварийности, такие как плохая навигация на дорогах, а также остановки в полосе движения после мелких поломок и ДТП из-за отсутствия нормальных обочин.
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