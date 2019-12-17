17 декабря. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует москвичам вечером во вторник, 17 декабря воспользоваться для поездок метро, МЦК и МЦД, сообщается в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
Сообщается, что с утра Москве наблюдается плотное движение, а дорожную ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, продлиться до ночи.
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