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Город (Москва и область)     17.12.2019 16:55

ЦОДД рекомендует москвичам воспользоваться для поездок метро, МЦК и МЦД

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Теги:  ЦОДД  дорожная ситуация  предупреждение 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует москвичам вечером во вторник, 17 декабря воспользоваться для поездок метро, МЦК и МЦД, сообщается в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

Сообщается, что с утра Москве наблюдается плотное движение, а дорожную ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, продлиться до ночи.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  дорожная ситуация  предупреждение 

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