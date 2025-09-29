Другие материалы
-
Город (Москва и область)
03.10.2025, 13:06
Цветы, украшавшие Москву летом, передали в библиотеки и детские сады в рамках акции
3 октября — Mossovetinfo.ru — Более 25 тысяч цветов, украшавших общественные уличные пространства Москву летом, пере...
-
Город (Москва и область)
30.09.2025, 07:59
Заморозки ожидаются в Москве и регионе в ночное время на текущей неделе
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность без осадков и заморозки ожидаются в столице, сообщается на офи...
-
Город (Москва и область)
29.09.2025, 11:48
Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн москвичей
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Москвичи получили доступ уже более чем к 10 млн электронных медкарт (ЭМК). Об этом сооб...