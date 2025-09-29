Цветы, украшавшие Москву летом, передали в библиотеки и детские сады в рамках акции

3 октября — Mossovetinfo.ru — Более 25 тысяч цветов, украшавших общественные уличные пространства Москву летом, передали в библиотеки, детские сады, советы ветеранов и некоммерческие организации в рамках акции Цветы Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.



В рамках акции Цветы Москвы в каждый административный округ передали горшочные растения, которые были частью летнего городского декора на нескольких площадках фестиваля Сады и цветы. Теперь они радуют москвичей в общественных пространствах разных районов, - говорится в сообщении.



Акция направлена на то, чтобы продлить жизнь летних растений.