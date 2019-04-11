11 апреля. Mossovetinfo.ru – Турникеты в московском метро начали оборудовать видеокамерами с расширенным функционалом, сообщает РБК.
В качестве эксперимента видеокамеры установлены в турникетной зоне станции «Октябрьское поле» в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Однако в дальнейшем система биометрической идентификации может быть использована для оплаты проезда.
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