11 апреля. Mossovetinfo.ru – Турникеты в московском метро начали оборудовать видеокамерами с расширенным функционалом, сообщает РБК.



В качестве эксперимента видеокамеры установлены в турникетной зоне станции «Октябрьское поле» в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Однако в дальнейшем система биометрической идентификации может быть использована для оплаты проезда.