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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     29.12.2017 22:40

Тверскую улицу перекроют с 30 декабря по 3 января

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Теги:  перекрытия  Новый год 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - С 00:01 30 декабря будет перекрыто движение транспорта на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Перекрытия снимут в 15:00 3 января.

С 31 декабря по 2 января Тверская улица станет пешеходной для празднования Нового года и проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

На Тверской улице движение транспорта будет закрыто на участке между станциями метро «Маяковская» и «Охотный Ряд», на Моховой — от Воздвиженки до Тверской улицы. Улицу Охотный Ряд перекроют полностью. Также будет перекрыт ряд прилегающих улиц и переулков.


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Карта места

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Теги: 
перекрытия  Новый год 

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