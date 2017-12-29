29 декабря. Mossovetinfo.ru - С 00:01 30 декабря будет перекрыто движение транспорта на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Перекрытия снимут в 15:00 3 января.



С 31 декабря по 2 января Тверская улица станет пешеходной для празднования Нового года и проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».



На Тверской улице движение транспорта будет закрыто на участке между станциями метро «Маяковская» и «Охотный Ряд», на Моховой — от Воздвиженки до Тверской улицы. Улицу Охотный Ряд перекроют полностью. Также будет перекрыт ряд прилегающих улиц и переулков.

