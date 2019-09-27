27 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция Коммунарской линии метро «Славянский мир» будет построена вдоль Московской кольцевой автодороги, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, строительство развернуто вдоль внешней стороны МКАД в районе 42-го километра. В настоящее время рабочие проводят вынос инженерных коммуникаций, возводят ограждение котлована.
Коммунарская линия метро пройдет от станции «Севастопольский проспект» до Троицка. Протяженность линии составит более 30 километров, на ней будет расположено 16 станций. С Коммунарской линии пассажиры смогут пересесть на другие линии метро, а также на МЦК.
В настоящее время идет строительство семи станций линии на участке от станции «Улица Новаторов» БКЛ до станции «Коммунарка». Этот участок планируется открыть для пассажиров к 2023 году.
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