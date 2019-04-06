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Город (Москва и область)     06.04.2019 12:27

Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года

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Теги:  метро  метрополитен 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года запланировано еще семь перекрытий участков метро в связи со строительством новых линий и станций метро.

Как сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, три раза будут закрывать участки Сокольнической линии, по два раза - участки Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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