6 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года запланировано еще семь перекрытий участков метро в связи со строительством новых линий и станций метро.



Как сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, три раза будут закрывать участки Сокольнической линии, по два раза - участки Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий.