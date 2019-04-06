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Город (Москва и область)
06.04.2019, 12:27
Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
6 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года запланировано еще семь перекрытий участков метро в связи со строительством новых линий и станций метро. Как сообщил журналистам заместитель мэра...
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Город (Москва и область)
06.04.2019, 09:51
Какие улицы перекрыты в Москве из-за закрытия участка фиолетовой ветки метро
6 апреля. Mossovetinfo.ru – Схема движения временно изменилась в районах Таганский, Южнопортовый. Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино. Это связано ...
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Город (Москва и область)
06.04.2019, 09:39
Восемь станций фиолетовой ветки метро закрыли до 11 апреля
6 апреля. Mossovetinfo.ru – Восемь станций Таганско-Краснопресненской московского метро закрыли с 6 по 10 апреля включительно для строительства Некрасовской линии. В районе закрытых станций измени...