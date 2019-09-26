26 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 13 тысяч человек стали участниками четвертой летней образовательной программы на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



«За три месяца они посетили 160 бесплатных мероприятий: лекций, мастер-классов, экскурсий, концертов, спектаклей и творческих встреч», - приводит слова Сергуниной пресс-служба ВДНХ.



Партнерами летней образовательной программы стали факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, культурная платформа «Синхронизация», городской образовательный проект «Москва глазами инженера» и многие другие.



В рамках программы было организовано 25 тематических циклов, посвященных истории, искусству, кинематографу, журналистике, медицине, технологиям, театру, психологии. Все занятия в рамках программы были бесплатными.

