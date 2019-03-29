29 марта. Mossovetinfo.ru – Военные оркестры, которые будут принимать участие в фестивале «Спасская башня» с 18 мая по 19 августа будут выступать в московских парках, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию фестиваля.



Музыканты будут выступать каждую субботу, выступления пройдут в 14 московских парках.



Впервые открытые выступления участвующих в фестивале военно-музыкальных оркестров прошли на ВДНХ в 2016 году. В 2017 году количество площадок для открытых выступлений участников фестиваля было увеличено, также выросло количество самих выступлений.