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Город (Москва и область)     29.03.2019 15:07

Участники фестиваля «Спасская башня» с мая по август будут выступать в парках Москвы

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Теги:  фестивали  музыканты  Спасская башня  выступления  парки 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Военные оркестры, которые будут принимать участие в фестивале «Спасская башня» с 18 мая по 19 августа будут выступать в московских парках, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Музыканты будут выступать каждую субботу, выступления пройдут в 14 московских парках.

Впервые открытые выступления участвующих в фестивале военно-музыкальных оркестров прошли на ВДНХ в 2016 году. В 2017 году количество площадок для открытых выступлений участников фестиваля было увеличено, также выросло количество самих выступлений.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  музыканты  Спасская башня  выступления  парки 

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