29 марта. Mossovetinfo.ru – Военные оркестры, которые будут принимать участие в фестивале «Спасская башня» с 18 мая по 19 августа будут выступать в московских парках, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию фестиваля.
Музыканты будут выступать каждую субботу, выступления пройдут в 14 московских парках.
Впервые открытые выступления участвующих в фестивале военно-музыкальных оркестров прошли на ВДНХ в 2016 году. В 2017 году количество площадок для открытых выступлений участников фестиваля было увеличено, также выросло количество самих выступлений.
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