28 июня. Mossovetinfo.ru – В районе аэропорта Шереметьево-1 произошло подтопление участка дороги, в результате затруднен доступ в Терминал B, сообщает пресс-служба аэропорта.



Затоплены участки дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. На данных участках движение транспорта затруднено.



Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, пассажирам рекомендуют добираться до Терминала B с помощью Аэроэкспресса, а затем через межтерминальный переход. Кроме того, от Шерметьево-2 до Шереметьево-1 ходит бесплатный поезд.