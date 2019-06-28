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Город (Москва и область)     28.06.2019 11:48

Участок дороги в районе аэропорта Шереметьево затопило

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Теги:  Шереметьево  подтопление  дорожная ситуация 

28 июня. Mossovetinfo.ru – В районе аэропорта Шереметьево-1 произошло подтопление участка дороги, в результате затруднен доступ в Терминал B, сообщает пресс-служба аэропорта.

Затоплены участки дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. На данных участках движение транспорта затруднено.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, пассажирам рекомендуют добираться до Терминала B с помощью Аэроэкспресса, а затем через межтерминальный переход. Кроме того, от Шерметьево-2 до Шереметьево-1 ходит бесплатный поезд.


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Карта места

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Теги: 
Шереметьево  подтопление  дорожная ситуация 

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