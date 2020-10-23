23 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для движения поездов в субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, сообщает пресс-служба столичной подземки.



Участок закроют в связи с работами по строительству западного участка Большой Кольцевой линии метро.



Поезда по Филевской линии будут ходить только до станции «Пионерская», которая станет временной конечной. Для пассажиров будет запущен бесплатный компенсационный автобусный маршрут КМ от «Пионерской» до «Кунцевской». На маршруте будут работать шесть автобусов особо большой вместимости. Маршрут будет работать с 05:15 до 02:00, интервал движения составит около 3 минут.



Кроме того, пассажиры могут воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии.