4 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Участок закроют для проведения работ по реконструкции Филевской линии метрополитена.
Для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».
Поезда по Филевской линии будут ходить от станции «Киевская» до станций «Александровский сад» и «деловой центр», кроме того, со станции Киевская» Филевской линии можно будет перейти на одноименные станции Арбатско-Покровской и Кольцевой линий. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
На время закрытия участка Филевской линии, для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Автобус КМ1 будет ходить от «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у закрытых станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 будет ходить между станциями «Багратионовская» и «Фили». Работать компенсационные маршруты будут с 05:00 до 02:00.
В обычно режиме Филевская линия возобновит работу в понедельник, 10 июня с открытием метрополитена.
17:55 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро будет закрыт 8 и 9 июня
16:43 Город (Москва и область) Московский зоопарк 5 июня изменит режим работы
15:49 Власть Утверждена госпрограмма по развитию сельских территорий
15:35 Город (Москва и область) В Южном Бутово начался снос дома, расселенного по программе реновации
15:28 Город (Москва и область) В Москве появится набережная имени Говорухина
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая