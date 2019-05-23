23 мая. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» закроют для пассажиров в субботу и воскресенье 25 и 26 мая, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». От станции «Киевская» поезда будут ходить до станций «Александровский сад» и «Международная», также можно будет перейти на станции «Киевская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий. Со станции «Кунцевская» можно будет перейти на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии.
Ограничения связаны с работами по реконструкции наземного участка Филевской линии.
Для пассажиров будут запущены компенсационные автобусные маршруты КМ1 и КМ2. Автобус КМ1 будет ходить от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» с промежуточными остановками у станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 будет ходить от станции «Багартионовская» до станции «Фили». Работать компенсационные автобусные маршруты будут с 05:00 до 02:00.
В обычном режиме Филевская линия возобновит работу в понедельник, 27 мая.
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