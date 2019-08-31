31 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» закрыт на реконструкцию 31 августа и 1 сентября.
Не работают станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
На время закрытия станций пустили бесплатные автобусы. В обычном режиме линия заработает утром 2 сентября.
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