31 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» закрыт на реконструкцию 31 августа и 1 сентября.

Не работают станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».



На время закрытия станций пустили бесплатные автобусы. В обычном режиме линия заработает утром 2 сентября.