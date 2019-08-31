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Город (Москва и область)     31.08.2019 09:17

Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

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Теги:  Филевская линия  метро  метрополитен 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» закрыт на реконструкцию 31 августа и 1 сентября.

Не работают станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

На время закрытия станций пустили бесплатные автобусы. В обычном режиме линия заработает утром 2 сентября.


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Карта места

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Теги: 
Филевская линия  метро  метрополитен 

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