20 сентября. Mossovetinfo.ru – Движение поездов на участке Филевской линии метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыто в субботу и воскресенье 21 и22 сентября, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Участок закроют для проведения работ по реконструкции инфраструктуры наземной части Филевской линии метрополитена.
Для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».
Поезда по Филевской линии будут ходить от станции «Киевская» до станций «Александровский сад» и «Международная», кроме того, со станции «Киевская» Филевской линии можно будет перейти на одноименные станции Арбатско-Покровской и Кольцевой линий. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
На время закрытия участка Филевской линии, для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Автобус КМ1 будет ходить от «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у закрытых станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 будет ходить между станциями «Багратионовская» и «Фили». Работать компенсационные маршруты будут с 05:00 до 02:00.
В обычном режиме Филевская линия возобновит работу в понедельник, 23 сентября с открытием метрополитена.
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